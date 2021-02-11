交銀國際：阿里巴巴股價仍具吸引力 維持買入評級 降目標價至296元
文章日期：2021年8月4日 10:52
阿里巴巴（9988）昨日公布業績。交銀國際發表報告指，阿里目前股價具吸引力，相當於2021年23倍市盈率，對應電商平台市盈率8倍，重申予阿里巴巴「買入」評級，但H股目標價由316港元下調6.3%至296港元，美股目標價由329美元調低至308美元。
大和報告指，阿里巴巴第二季度收入低於預期主要由於客戶管理收入和佣金收入低於預期，雲業務收入增長亦弱，預計雲業務未來幾個季度會放緩，因教育行業廣告預算減少等。監管帶來的下行風險目前有限，該股估值有吸引力。大和估計，明年財年下半年開始，阿里巴巴毛利率有改善的潛力，重申「買入」評級，維持目標價260港元。
投行Jefferies發表報告指，管理層上調股份回購規模，反映其對長期前景的信心。維持阿里巴巴「買入」評級，目標價328港元。
阿里巴巴於昨日收市後公布業績，截至今年6月底上的2022財年首季，集團收入錄得2057.4億元（人民幣，下同），按年34%，稍遜於市場預期約2093.8億元。若不考慮合併高鑫零售的影響，阿里期內收入將同比增長22%至1873.06億元。非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤錄得434.41億元，按年10%，好過市場預期約388.24億元。
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