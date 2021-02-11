7月服務業供給和需求連續15個月保持擴張。7月服務業生產指數和新訂單數均較6月明顯提高。被調查企業表示，7月國內疫情得到控制，市況轉強，顧客數量和需求得到提振，產出也同步增長。不過，受7月製造業新訂單一年多來首次收縮的拖累，兩大行業綜合的新訂單總量雖持續增長，但增速偏低。相較於明顯提振的內需，7月服務業新出口訂單增長基本陷入停滯，顯示受疫情影響外需相對疲弱。

服務業市場情緒保持樂觀，服務業經營預期指數較6月略有回升，但仍低於長期均值。業界普遍期望疫情結束後需求得以進一步釋放，此外新產品發布和產能提升等因素，也提振了市場預期。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業繼續維持擴張，供需總體向好，就業市場穩定。製造業和服務業成本端和銷售端價格指數均位於擴張區間，尤其是原材料價格居高不下，通脹壓力仍然較大。由於7月財新中國PMI相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情暴發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

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