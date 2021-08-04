恒指低開32點 騰訊跌2.4% 賭股破底 體育用品股向上
文章日期：2021年8月4日 09:28
恒指今早低開32點或0.13%，報26161點，續受制於10天線(26266.72點)，成交金額41億元；國指今早低開21點或0.23%，報9299點。恒生科技指數開市報6645點，跌0.76%。
藍籌20隻升，23隻下跌，15隻無升跌。安踏（2020）升6.44%，報185元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.93%，報129.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；銀娛（0027）跌3.4%，報48.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.47%，報435元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股4隻升，15隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報12.18元，升1.5%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報56元，跌4.6%。
官媒：未成年人網絡保護不僅是「防沈迷」，對企業要進一步約束。騰訊（0700）開市報435元，跌2.47%；網易（9999）開市報145元，跌0.62%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長建（1038）無成交，報47.2元。大酒店（0045）無成交，報7.18元。理文化工（0746）無成交，報5.96元。理文造紙（2314）開市報5.79元，升1.22%；盈大地產（0432）無成交，報0.66元。電能實業（0006）開市報50元，跌0.1%；TOM集團（2383）無成交，報0.4元。
澳門將於8月4日至7日進行全民核酸檢測，而香港亦從周三起將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）見52周低11.52元，開市報11.52元，跌1.87%；美高梅中國（2282）見52周低8.68元，開市報8.68元，跌0.57%；永利澳門（1128）見52周低9.5元，開市報9.5元，跌2.16%；銀河娛樂（0027）見52周低48.3元，開市報48.3元，跌3.4%；金沙中國（1928）開市報25.8元，跌0.58%。
澳博上半年虧損擴大至14.6億元，不派息。澳博見52周低6.51元，開市報6.51元，跌2.84%。
奈雪的茶（2150）食安問題店已暫停營業，未因此受政府罰款。開市報9.6元，跌1.23%。
旭輝（0884）上月賣樓收入跌5%。無成交，報4.85元。
榮萬家（2146）伙國富香港積極併購。無成交，報8.15元。
阿里（9988）上季Non-GAAP多賺一成勝預期，回購加碼至150億美元。開市報191.3元，跌1.14%。
長城環亞（0583）中期扭虧為盈。無成交，報0.415元。
太古廣場購物商場中期銷售額升36.2％，寫字樓租金則跌11％。。太古地產（1972）開市報22.4元，無升跌；太古（0019）開市報48.9元，升0.2%。
京信通信（2342）發盈警，料中期轉盈為虧。開市報1.87元，跌3.61%。
國務院發布全民健身計劃。體育用品股向上，安踏（2020）開市報185元，升6.44%；李寧（2331）開市報92.5元，升7.68%；361度（1361）開市報3.7元，升10.12%；特步（1368）開市報13元，升14.84%；滔搏（6110）開市報11元，升7.84%；中國動向（3818）開市報1.11元，升6.73%。
艾德韋宣（9919） 轉虧為盈，中期賺3550萬人民幣。創52周高，見1.04元，開市報1.04元，升14.29%。
長江生命科技（0775）中期多賺15%，不派中期息。開市報0.84元，無升跌。
恒智控股（8405）不進行轉主板上市申請。無成交，報0.93元。
永安國際（0289）發盈喜，料中期將虧轉盈。無成交，報17.4元。
恒大（3333）上月賣樓金額跌13%至438億元人幣。開市報5.26元，升0.77%。
破頂股表現
破頂股包括，環球新材（6616）創上市新高，見4.7元，開市報4.7元，升2.17%；華潤電力（0836）創52周高，見14.7元，開市報14.7元，升0.96%。
破底股方面
破底股包括，澳博控股（0880）見52周低6.51元，開市報6.51元，跌2.84%；永利澳門（1128）見52周低9.5元，開市報9.5元，跌2.16%；銀河娛樂（0027）見52周低48.3元，開市報48.3元，跌3.4%；銀娛（0027）見52周低48.3元，開市報48.3元，跌3.4%。
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