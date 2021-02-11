個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.89%，折合報442.02元；阿里巴巴（9988）跌0.83%，折合報191.9元；美團（3690）跌1.05%，折合報209.38元；匯控（0005）升1.02%，折合報43.34元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.46元。

道期現跌0.157%；標期現跌0.16%；納期現跌0.08%。日股現跌0.37%，韓股現升0.18%，澳股現升0.45%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括長建（1038）、大酒店（0045）、理文化工（0746）、理文造紙（2314）、盈大地產（0432）、電能實業（0006）、ＴＯＭ集團（2383）。

澳門將於8月4日至7日進行全民核酸檢測，而香港亦從周三起將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單。留意賭股。

澳博上半年虧損擴大至14.6億元，不派息。

奈雪的茶（2150）食安問題店已暫停營業，未因此受政府罰款。

旭輝（0884）上月賣樓收入跌5%。

榮萬家（2146）伙國富香港積極併購。

阿里（9988）上季Non-GAAP多賺一成勝預期，回購加碼至150億美元。

長城環亞（0583）中期扭虧為盈。

太古廣場購物商場中期銷售額升36.2％，寫字樓租金則跌11％。留意太古（0019）和太古地產（1972）。

京信通信（2342）發盈警，料中期轉盈為虧。

國務院發布全民健身計劃。

艾德韋宣 （9919） 轉虧為盈，中期賺3550萬人民幣。

長江生命科技（0775）中期多賺15%，不派中期息。

恒智控股（8405）不進行轉主板上市申請。

永安國際（0289）發盈喜，料中期將虧轉盈。

恒大（3333）上月賣樓金額跌13%至438億元人幣。

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