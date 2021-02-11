美股向上 標指創收市價計新高 道指升278點
文章日期：2021年8月4日 08:11
美股業績期，企業二季度業績大多表現強勁，抵消對疫情憂慮，美股向上，標指創收市價計新高，納指則連升2日累升88.61點。中概股遊戲相關個股重挫，網易、嗶哩嗶哩、虎牙和鬥魚均跌逾7%。美國傳染病學會警告delta變異病毒的傳播已將群體免疫門檻推高至80%以上。
道瓊斯工業平均指數收漲278點，升幅0.8%，報35116點。標普500指數收漲35點，升幅0.83%，報4423點。納斯達克綜合指數收漲80點，或0.55%，報14761點。
IBM升1.86%，報144.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻17點，而迪士尼，跌1.46%，報172.99元，拖低道指16點。
科技股方面，蘋果收市報147.36元，升1.26%，谷歌母公司Alphabet收市報2712.6元，升0.57%，亞馬遜收市報3366.24元，升1.04%，Facebook收市報351.24元，跌0.2%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.21%，報465點。德國DAX指數收跌0.09%，報15555點；法國CAC 40指數漲0.72%，報6723點；英國富時100指數收漲0.34%，報7105點。