美股業績期，企業二季度業績大多表現強勁，抵消對疫情憂慮，美股向上，標指創收市價計新高，納指則連升2日累升88.61點。中概股遊戲相關個股重挫，網易、嗶哩嗶哩、虎牙和鬥魚均跌逾7%。美國傳染病學會警告delta變異病毒的傳播已將群體免疫門檻推高至80%以上。