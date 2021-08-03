除標指金融業指數下跌1%外，迪士尼（美：DIS）下跌1.67%，Facebook（美：FB）和Alphabet（美：GOOG）亦跌不到1%，標指通訊服務業分類指數跌0.43%。不過半導體製造商續有好表現，安森美半導體（美：ON）續創新高升3.28%，聯電（美：UMC）升3.21%，台積電（美：TSM）升0.23%。

疫情因變種病毒未能消退，旅遊股亦錄跌幅，Expedia（美：EXPE）跌3%，美國航空業ETF（美：JETS）亦跌1.59%。各地開始討論為高危人士接種第三劑疫苗，疫苗股持續企穩高位，輝瑞（美：PFE）升1.33%，莫德納（美：MRNA）升1.11%，阿斯利康（美：AZN）升0.25%。

恒指夜期在美股開市後跌幅擴大，現跌0.45%報25940點，低水258點。ADR港股比例指數跌0.84%，報25976點。騰訊（0700）ADR折合報443.46港元，較港股收市低0.62%，網易ADR（NTES）跌9.94%，折合報147.18港元，仍較港股收市高0.77%。