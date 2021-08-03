綠景（0095）則公布，確認白石洲城市更新項目一期取得施工許可。集團指，已取得由深圳市規劃和自然資源局發出之《建設用地規劃許可證》；及由深圳市南山區住房和建設局發出之《建築工程施工許可證（土石方、基坑支護工程）》，確認白石洲城市更新項目一期取得施工許可，並可開始進行土石方、基坑支護工程施工。

物管股方面，榮萬家（2146）公布，與擁有河南國資背景的國富香港簽署戰略合作框架協議，在今年底前，借助雙方的資源、品牌及項目儲備優勢，國富香港將積極向公司推介及協助公司對接優質物業公司併購標的。併購標的要求包括在管面積超過100萬平方米；最近一個財政年度的營業收入超過2,000萬元；業務經營符合法律法規；在管物業組合多元化。

榮萬家指，該等合作將有助於加快公司投資、擴張速度，提高併購效率。而是次協議分兩種模式，包括業務合作方式及股權合作方式。前者包括國富香港將通過其在河北省內的資源及經驗，為公司介紹市政物業服務業務，助力公司從物業管理者向城市管理者升級。該項合作有助於公司在現有區域內深挖市場潛力，擴大業務範圍。

此外，國富香港將通過調度其在境外資本市場的資源，為公司組織路演、引薦意向投資人及提供其他有關服務，有助於公司接觸更多境外優質投資者，進一步為公司提高了知名度及引進優質境外投資。

股權合作方式方面，公司及國富香港或其關聯企業計劃共同設立投資主體，以投資、收購河北省內優質物業管理企業及物管行業上下游企業，有助於公司整合河北省內資源，擴大公司在河北省內的市場佔有率，提高公司的區域市場地位及影響力。以及國富香港或其關聯企業計劃通過多種方式對公司進行投資；加強了雙方各項資源的深度綁定，促進雙方實現合作共贏。

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