全球化之下，很多城市發展得差不多，香港自不例外，但很多國家以至城市，都嘗試從歷史、文化中尋找自己的身分，讓自己變得獨特，能夠令市內有凝聚力之餘，向外推銷亦變成軟實力。初衷不是為錢，但最後卻有助帶來收入。這一點，可從市內的博物館中找到蹤跡。

英國曼城是足球、工業之都，兩者市內各有博物館；威爾斯曾主營礦業，故有板岩博物館。日本札幌盛產啤酒，有SAPPORO博物館；沖繩是太平洋戰爭受害者，設有和平博物館。這些城市都先思考自己在國內或全球歷史曾做過甚麼，再將這些歷史包裝起來成為自己的身分，變成獨一無二的吸引力，不易取代。沿着這些主題發展開去，除了開拓同類的文化產品外，如磁石、明信片、裝飾品等手信外，還有書籍，讓遊客回家後還會繼續了解當地歷史文化，有了感情，會更有動力購買來自當地的產品。這是可持續而又能惠及其他產業的策略，又能向外建立香港的身分。

香港有沒有類似的題材可用呢？多得很，驚奇在政府不肯善用。香港曾叱咤一時的電影業，竟然未有大型景點向大眾推銷。本港雖有電影資料館，但定位仍傾向小眾，知其存在的本地人恐亦不多。香港電影的國際影響力，遠超本地人想像，最易入口的，是李小龍與成龍，兩人各自亦足以各設一博物館。

商家余彭年曾與政府商討，樂意捐出李小龍故居以建博物館，只是最後跟政府談不攏，變成為期五年的文化博物館展覽而已，國際遊客知不知道有這個展覽亦成問題。到余彭年先生六年前歿後，項目便不了了之，政府亦無意跟進下去。據報道，當日認為李小龍故居不是保育項目的時任發展局長，是現任行政長官。

與歐洲朋友談起，迷戀這兩位電影巨星仍大有人在，難得香港保有大量材料與原片，李小龍又有在生的親友可提供資料，講解一些功夫的招式，又或者某個電影場面當日如何驚險，讓國際遊客了解兩位私下的一面，才是可持續的旅遊，遊客消化內容後便會對香港有感情，而非與掌印或銅像打過卡就算，亦是全球難以取代香港對於功夫電影的地位。外國人回家後亦會對功夫電影更有需求，是長遠的產業鏈，又可趁技藝消亡前養起人才，是對全球的貢獻。

一如巴塞隆拿以建築大師高迪為主線拓展一系列商機，帶起大量相類設計的產品，而香港早就有材料善用。其實全球對亞洲功夫電影，現在仍有很大需求。香港還有很多蜚聲國際的電影人物可向國內外介紹，張國榮、梅豔芳、周星馳、王家衛、黃家駒等等，記得曾有大陸朋友向我說過，「中國無人唔識Beyond。」但類似的形象，在香港只能白白讓軟實力消逝，任由南韓追過。炒股有主題，電影亦靠主題帶起熱潮，景點如是。

電影以外，香港的歷史亦可包裝成文化商品，如曾有玩具、紡織、貿易等，做成小手信，都能讓外國遊客對香港有印象。有英國朋友對我說過，記得小時見過很多產品來自香港；這都是香港在全球佔一席位的證明。

曾有個笑話，是說猶太人建了油站賺錢，其他人會建相應的設施，而中國人只會不斷起油站。迪士尼全球各地都有，而且是美國文化，就如東京與上海迪士尼，便足以壓過香港。要長遠保持香港的魅力，是在於思考香港的身分是甚麼，這些都需要政府的視野去執行。而打開電視看新聞，每每便只感到遺憾。

賈文清

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