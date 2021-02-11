阿里上季Non-GAAP多賺一成勝預期 回購加碼至150億美元
文章日期：2021年8月3日 19:16
阿里巴巴（9988）收市後公布，截至今年6月底上的2022財年首季，集團收入錄得2057.4億元（人民幣，下同），按年34%，稍遜於市場預期約2093.8億元。若不考慮合併高鑫零售的影響，阿里期內收入將同比增長22%至1873.06億元。非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤錄得434.41億元，按年10%，好過市場預期約388.24億元。
期內，阿里經調整EBITDA為486.28億元，相較去年同期的510.39億元減少5%。收入按業務劃分，商業業務貢獻1333.18億元，按年增加35%，佔整體收入87%；雲計算收入按年增加29%至124.37億元，數字媒體及娛樂收入按年增加15%至69.94億元，創新業務及其他收入按年增加37%至10.02億元。
多間中資科技巨頭紛紛開拓新業務，阿里首席財務官武衛表示，集團已開始將增量利潤及額外資本用於投資戰略領域，支持平台商家，並進入新的潛在市場。期內，集團加大了就餓了麼用戶獲取和用戶體驗提升的投入，訂單量按年增長超過5成。
另外，阿里已將股份回購計劃總額從100億美元增加至150億美元，為集團有史以來最大規模的回購計劃。自4月1日起，集團已回購約37億美元的美國存託股（ADS）。此項股份回購計劃有效期至2022年底。
截至今年6月底，阿里生態全球年度活躍消費者達到11.8億，較上一季增加4500萬，當中有9.12億消費者來自中國市場，以及Lazada、速賣通、Trendyol 和 Daraz服務的2.65億海外消費者。
阿里巴巴今天收報193.5元，微升0.83%。
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