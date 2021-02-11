騰訊（0700）金融科技副總裁洪丹毅表示，樂見使用WeChat Pay HK的用戶及交易量明顯上升，將可通過消費振興經濟。WeChat Pay HK亦同時派發加碼消費券，不少用戶積極參與「日日有千抽」活動和邀請親友登記，當中有用戶已透過該活動累計獲得超過5200元的消費券額外加碼，並已入賬。

AlipayHK亦公布，在消費券首日（8月1日），AlipayHK交易筆數是今年以來日均交易筆數的2.2倍，而單筆消費金額平均較前7個月升逾6成。

支付寶港澳台總經理李詠詩認為，消費券首日交易表現超預期，反映在政府消費券的驅動和AlipayHK大量線上線下合作商戶的支持下，市民的購買力明顯上升，相信必能發揮槓桿效應，為商戶生意帶來可觀增長。

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