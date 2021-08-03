計劃主要任務包括新建或改擴建2000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設施；廣泛開展全民健身賽事活動。開展全國運動會群眾賽事活動，舉辦全民健身大會、全國社區運動會。

其餘還包括，促進體育資源向優質企業集中，在健身設施供給、賽事活動組織、健身器材研發製造等領域培育一批「專精特新」中小企業、「瞪羚」企業和「隱形冠軍」企業；鼓勵有條件企業以單項冠軍企業為目標做強做優做大；營造全民健身社會氛圍，鼓勵向群眾發放體育消費券；擇優確定一批國家體育消費示範城市，鼓勵各地創新體育消費政策、機制、模式、產品。

體育用品股今日向上，安踏（2020）收報173.8元，升2.66%；李寧（2331）收報85.9元，升7.38%；361度（1361）收報3.36元，升0.3%；特步（1368）收報11.32元，升2.91%；滔搏（6110）收報10.2元，升0.2%。

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