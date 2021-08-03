集團中期收入為26.38億元，按年升10.9%，銷售成本為18.16億元，按年升12.1%﹔期內集團的研究及開發活動約9770萬元。截至今年六月底，集團的資本承擔總值為7170萬元，主要由購買機器及設備，和葡萄園維護而簽約/已授權的承擔組成。

集團指，現正與中國、台灣及其他地區的科研機構進行多個癌症疫苗研發項目，這些嶄新癌症疫苗基於腫瘤微環境中不同的腫瘤抗原、免疫檢查點蛋白及其他靶點蛋白設計而成。公司計劃於未來數年將有關項目進展至臨床試驗階段。

美國附屬公司Polynoma現正研發一種治療黑色素瘤的專有多價疫苗（seviprotimut-L），為長江生命科技最尖端的癌症疫苗項目﹔加拿大附屬公司 WEX Pharma現正研發一種以河豚毒素為基礎的鎮痛藥物 Halneuron。

長江生命科技指出，隨著疫情逐步緩和，公司將繼續加快seviprotimut-L、其他癌症疫苗及HalneuronTM 的研發步伐。在業務經營方面，公司保健產品業務及農業相關業務的根基穩健，加上營運狀況可望逐漸改善，預期業務增長趨勢將會持續。

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