證監會於2018年9月至2020年11月期間，從UBS的主動匯報及金管局轉介的調查結果中得悉，UBS的系統及監控措施出現多項問題。

證監會調查後發現，UBS於2004年5月至2018年5月期間，沒有適當地披露其在研究報告涵蓋的某些香港上市公司中所擁有的財務權益。造成上述缺失的原因是UBS為追蹤其持股狀況而使用的舊有數據來源出現多項數據邏輯錯誤。

證監會亦發現，UBS AG沒有於2012年11月至2019年2月期間，就其與91名不屬專業投資者的客戶進行的913項證券匯集借貸交易，向該等客戶索取有效的常設授權，亦沒有向他們發出成交單據；於2017年8月至2019年6月期間，記錄透過35條電話線路收取的客戶交易指示，當中涉及為超過400名客戶執行的逾2,000項交易；於2018年1月至2020年6月期間，向已聲明在過去三年內曾進行五項或以上衍生工具交易的客戶索取交易證明，以致在評估客戶對衍生工具的認識方面未有遵從適用的監管指引；及於2017年10月至2020年2月期間，在向15名客戶銷售某發行人所發行的結構性票據前，向該等客戶披露有關結構性票據的「止蝕機制」特點及確保他們明白與「止蝕機制」特點相關的風險。

證監會認為，UBS沒有以適當的技能和小心審慎的態度行事，亦沒有設立充足的系統及監控措施來確保有遵守適用的監管規定。

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