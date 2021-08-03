相比疫情期間，他指，超市、食肆及街市銷售較佳，在最近市況下，預計在電子消費券帶動下，食肆生意有逾10%反彈，尤其此前受限聚令受影響的中餐廳更甚，反而超市生意放慢。另使用支付寶香港及租戶推出優惠下，加上領展本身推出獎賞，巳令中式酒樓生意有雙位數字增長。至於領展加碼推出1700萬元優惠，則尚未用畢。

在疫情前，王國龍稱，商場租戶使用電子支付已經普及，街市則陸續安裝電子支付工具，經過電子消費券推廣，街市至今的電子支付工具安裝率已逾60%。有個別租戶甚至安裝幾種電子支付工具。

在樂富商場營運海鱻城的負責人黎偉在表示，自8月1日政府推出電子消費券後，入座爆滿，剛過去的周日比上周同日顧客消費增長8個百分點，剛過去的周一比對上周一生意多5個百分點。電子支付佔比過往較少，但是推出電子消費券後，用八達通支付佔比達35%，用微信及支付寶的付款佔比6%。到晚市時整體電子支付佔比則降至15%。他稱，過往因考慮安裝電子消費工具要收手續費，加上中式食肆利潤低，因此未有安裝有關設備，亦未能提供太高優惠。

黎偉在相信，若以早市客均消費30至40元，料電子消費券的支持作用可維時整個月。至於消費較多的午、晚市，晚市客均消費200至300元，料可帶動的消費效用可維時半個月。以他所見，客人平時點5樣點心，在電子消費券帶動下，則多點至6至7樣點心，晚市點菜亦豐富些。

源祖之味創辦人Piu Fung表示，在電子消費券支持下，周日人流增加，生意額多4至5成，平日亦見生意多1至2成。相比推出電子消費券前，用八達通及支付寶香港等電子支付渠道購買糕點者已佔生意40%，在8月1日當日則提高至70%。他們為配合電子消費券之推出，他們亦有提供附送電器及文具等，到新一輪消費券發放時，他們亦會推出現金券，冀吸引更多消費。

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