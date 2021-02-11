恒指收市跌幅收窄至40點 騰訊拖低大市105點 北水流出增4.6倍
文章日期：2021年8月3日 16:28
內地又再批評網絡遊戲，共稱為「電子毒品」，一眾手遊、科技股再度下，其後該文「已刪除」，相關股份跌幅收窄，大市亦收窄跌幅。恒指續受制於10天線(26373點)，而北水亦連續12日淨流出，續創最長淨流出記錄。
恒指今早高開53點見全日頂，最多曾跌461點，高低波幅514點。
恒指收市跌40點或0.16%，報26194點，成交金額2037億元，較上日增加22.02%，是7月29日2541.22億元成交後最多；國指跌16點或0.17%，報9320點。恒生科技指數收報6696點，跌1.47%。
藍籌31隻升，23隻下跌，4隻無升跌。信義光能（0968）升8.35%，收報17.64元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升4.21%，收報126.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；騰訊（0700）跌6.11%，收報446元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低105點。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.6元，升6.22%；跌幅最大的是網易（9999）收報145.9元，跌7.77%。
北水南下合計淨流出49.4億元，較上日增加468.47%，連續第12日流出，累計流出502.43億元。南水北上合計淨流入17.99億元人民幣，較上日減少65.29%，連續第5日流入，累計流入215.11億元。
午後消息股表現
被批「電子毒品」，騰訊（0700）將執行7條新措施，包括限制線上時長。騰訊曾跌最多10.82%，是2011年3月17日後最大跌幅，當日跌幅為10.98%，今日股價曾低見423.6元，是7月28日422元後最低。收報446元，跌6.11%，連跌3日，累計跌46元。
騰訊對手網易（9999）亦向下，收報145.9元，跌7.77%，曾跌最多15.68%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.93%。
其他手遊股方面，網龍（0777）收報16.3元，跌10.44%；IGG（0799）收報8.19元，跌6.08%；心動公司（2400）收報44.15元，跌8.12%；中手游（0302）收報3.88元，跌13.59%；創夢天地（1119）收報5元，跌14.68%；FRIENDTIMES（6820）收報1.8元，跌6.74%；天鴿互動（1980）收報1.15元，跌6.5%；禪遊科技（2660）收報1.25元，跌9.42%；雲遊控股（0484）收報1.34元，跌4.29%；飛魚科技（1022）收報0.63元，跌5.97%。
市監總局查汽車晶片哄抬炒作，半導體股跌。中芯國際（0981）收報25.45元，跌5.91%；華虹半導體（1347）收報47.2元，跌5.03%；晶門半導體（2878）收報1.11元，跌5.93%。
國泰（0293）稱，已獲大部分國泰港龍航點，新客機A321neo明首航。收報6.33元，升0.64%。
雷軍稱下周二將舉行年度演講並發布數項新品。小米（1810）收報25.9元，升0.58%。
中國華融據報擬售螞蟻消費金融公司股權。阿里巴巴（9988）收報193.5元，升0.83%。
恒大（3333）因未支付廣告費遭提訴訟 穆迪再降恒大評級至Caa1。恒大（3333）收報5.22元，跌7.94%；恒大汽車（0708）收報12.5元，跌8.76%；恒大物業（6666）收報5.27元，跌7.05%；恒騰（0136）收報5.09元，升0.59%。
海港企業（0051）中期盈轉虧，蝕2900萬，不派息。收報8.18元，跌0.24%。
渣打（2888）中期稅前法定盈利增57%，派息3美仙，2.5億美元股份。收報47.75元，升0.63%。
港燈（2638）半年多賺8.5%，中期分派15.94仙。收報7.92元，升0.25%。
今早及隔晚消息股表現
新華社揭衛生問題，奈雪的茶（2150）以最低位收市，收報9.72元，跌10.83%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴升0.83%；長江生命科技（0775）收報0.84元，升1.2%；澳博控股（0880）見52周低6.67元，收報6.7元，跌2.62%。
新東方（9901）取消業績發布無違規，正評估監管影響。收報16.48元，跌4.96%。
碧桂園 （6098） 發盈喜，料純利同期增五成。收報62.6元，升2.62%。
德信服務（2215）發盈喜，料上半年綜合淨利潤升至少60%。平上市低位3.06元，收報3.06元，無升跌。
中石化（0386）公布，張玉卓辭任董事長，馬永生暫代履行職務。收報3.6元，無升跌。
富力地產（2777）首七個月銷售按年升一成至733.4億元。收報7.18元，升1.7%。
當代置業（1107）公布，7月合約銷售額按年升4.94%。收報0.67元，升1.52%。
信義光能（0968）中期多賺1.18倍。收報17.64元，升8.35%。
信義能源（3868）純利增逾四成。收報5.36元，升4.69%。
信義玻璃（0868）純利大增近3倍。收報30.5元，升2.69%。
破頂股表現
破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見173元，收報171.4元，升2.45%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.34元，收報4.17元，跌2.34%；復星醫藥（2196）創上市新高，見75.55元，收報74.3元，升5.24%；環球新材（6616）創上市新高，見4.64元，收報4.6元，升8.75%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.93元，收報0.9元，升23.29%；置富（0778）創52周高，見8.6元，收報8.57元，升0.59%；中興通訊（0763）創52周高，見30.25元，收報29.55元，跌1.83%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.71元，收報3.63元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.26元，收報1.24元，升16.98%；大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.35元，升0.38%；華潤電力（0836）創52周高，見14.7元，收報14.56元，升4.45%；南方錳業（1091）創52周高，見1.45元，收報1.37元，升6.2%；中國能源建設（3996）創52周高，見0.99元，收報0.89元，升14.1%。
破底股方面
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見573元，收報645.5元，跌3.44%；快手（1024）創上市新低，見103.3元，收報107.9元，跌2.62%。
澳賭股破底，包括，澳博（0880）見52周低6.67元，收報6.7元，跌2.62%；銀娛（0027）見52周低49.75元，收報50元，跌3.57%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.4元，升5.26%；太陽娛樂（8082）見52周低0.25元，收報0.255元，跌12.07%。
其他破底股包括，朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.9元，收報0.91元，跌1.09%；永嘉集團（3322）見52周低0.29元，收報0.3元，跌6.25%。
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