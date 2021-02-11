內地又再批評網絡遊戲，共稱為「電子毒品」，一眾手遊、科技股再度下，其後該文「已刪除」，相關股份跌幅收窄，大市亦收窄跌幅。恒指續受制於10天線(26373點)，而北水亦連續12日淨流出，續創最長淨流出記錄。