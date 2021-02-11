國泰：已獲大部分國泰港龍航點 新客機A321neo明首航
文章日期：2021年8月3日 15:25
疫情令航空業進入寒冬，但國泰（0293）宣布，新買入的空中巴士A321neo客機於明天首航。國泰表示，至今已買入四架空中巴士A321neo客機，並於今年下半年接收多兩架，於2023年年底，將會擁有16架A321neo客機。新客機明天起投入服務，首航由香港前往上海浦東。國泰表示，該款客機屬短途機，飛程約2小時至3小時。目前擬定飛往的地區包括廣州、杭州、南京、青島、高雄及台北，亦已取得大部分國泰港龍的航點。
A321neo客機提供205個座位，包括12個商務客位及190個經濟客位。配備全新座椅設計、電視屏幕解像度升級至4K，和設有藍牙連接耳機功能。經濟艙座位配備11.6吋4K 個人電視屏幕，商務艙座位則是15.6吋4K個人電視屏幕。
客艙存放手提行李空間提升60%，經濟艙洗手間增加1間至3間。新客機使用小側翼和引入LEAP引擎，令碳排放（按每座位計算）較上一代A321客機減少22%，聲浪比現有型號減少15%。
國泰表示，目前已有98%機師、近9成機艙服務員已接種疫苗，因應國泰重新營運窄體航機，已安排部分員工培訓。該款客機亦是國泰早前提及的新冠疫苗「谷針」計劃，頭獎可坐A321neo客機體驗一次「香港飛香港Flycation」。
記者：陳麗歡
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