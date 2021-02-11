A321neo客機提供205個座位，包括12個商務客位及190個經濟客位。配備全新座椅設計、電視屏幕解像度升級至4K，和設有藍牙連接耳機功能。經濟艙座位配備11.6吋4K 個人電視屏幕，商務艙座位則是15.6吋4K個人電視屏幕。

客艙存放手提行李空間提升60%，經濟艙洗手間增加1間至3間。新客機使用小側翼和引入LEAP引擎，令碳排放（按每座位計算）較上一代A321客機減少22%，聲浪比現有型號減少15%。

國泰表示，目前已有98%機師、近9成機艙服務員已接種疫苗，因應國泰重新營運窄體航機，已安排部分員工培訓。該款客機亦是國泰早前提及的新冠疫苗「谷針」計劃，頭獎可坐A321neo客機體驗一次「香港飛香港Flycation」。

記者：陳麗歡

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