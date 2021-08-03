信義玻璃：料下半年浮法玻璃造價續升 毛利率維持
文章日期：2021年8月3日 12:54
信義玻璃（0868）上半年在浮法玻璃售價及銷量大增帶動下，純利升2.9倍，執行董事兼行政總裁董清世表示，由於生產浮法玻璃所需的天然氣及原材料純鹼造價持續上升，加上內地推動碳中和及碳達峰下，帶動建築用玻璃需求量增加，因此除估計略受季節性波動之外，料下半年產品售價高於上半年。即使天然氣價及純鹼成本上升，料在供求緊張及成本轉嫁下，不太影響毛利率｡
他指出，從天然氣及純鹼期貨走勢看，成本仍然上升，當中純鹼造價在下半年更上升三成，信義已經透過進口，及舆供應商協商，影響已不致太大。同時，集團在取得氣源方面，不限於管道，來源尚包括進口、部分用液化天然氣，及經約定機制定價，相對受氣價上升壓力較少。至於海運價格自去年下半年大幅上升，但是公司仍能夠將汽車玻璃的運輸轉嫁客户，手頭上尚有兩個月訂單，並維持毛利率。執行董事李聖根補充，生產汽車用ADAS玻璃是延續現有汽車玻璃的功能性產品，生產上加入新技術及注重標準化。
因應內地推出新的產業政策，董清世指，令產能置換有一定挑戰，適逢內地加強執行碳中和及碳達峰，致供求關係緊張。集團已先後於江門及海南收購具備2250噸及2400噸的生產線，增加生產力，並會留意符合戰略的購併目標。
董清世又指，今年全年的資本性開支為25億元，上半年已動用11.5億元，主要用於在中國及馬來西亞廠房購置土地、設備。
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