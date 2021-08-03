他指出，從天然氣及純鹼期貨走勢看，成本仍然上升，當中純鹼造價在下半年更上升三成，信義已經透過進口，及舆供應商協商，影響已不致太大。同時，集團在取得氣源方面，不限於管道，來源尚包括進口、部分用液化天然氣，及經約定機制定價，相對受氣價上升壓力較少。至於海運價格自去年下半年大幅上升，但是公司仍能夠將汽車玻璃的運輸轉嫁客户，手頭上尚有兩個月訂單，並維持毛利率。執行董事李聖根補充，生產汽車用ADAS玻璃是延續現有汽車玻璃的功能性產品，生產上加入新技術及注重標準化。

因應內地推出新的產業政策，董清世指，令產能置換有一定挑戰，適逢內地加強執行碳中和及碳達峰，致供求關係緊張。集團已先後於江門及海南收購具備2250噸及2400噸的生產線，增加生產力，並會留意符合戰略的購併目標。

董清世又指，今年全年的資本性開支為25億元，上半年已動用11.5億元，主要用於在中國及馬來西亞廠房購置土地、設備。

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