海港企業中期盈轉虧 蝕2900萬 不派息
文章日期：2021年8月3日 12:29
海港企業（0051）中期盈轉虧，基礎淨虧損2900萬元，若計入酒店重估減值撥備及投資物業重估虧損，虧損則為1.04億元，較2020的虧損12.81億元減少。每股基礎虧損為0.15元。集團不派中期息，2020年中期則派非經常性特別中期息每股0.07元。
集團中期收入按年大增1.77倍至18.13億元，中期營業盈利亦按年大增11.9倍至1.42億元，主要因為發展物業銷售額確認入賬。酒店中期收入按年升66.9%，至2.32億元，中期營業虧損收窄至1.61億元，較2020年中期營業虧損1.79億元收窄。當中香港美利酒店和香港馬哥孛羅共錄得收入1.86億元，按年升42%，營業虧損減少至1.27億元，較2020年中期的營業虧損1.65億元收窄。
內地酒店收入亦錄得增長，惟營業虧損增加至3400萬元，部分原因是蘇州尼依格羅酒店開始營業。
投資物業中期收入按年減少23%至9800萬元，中期營業盈利按年減少25%至8400萬元，主要是續租租金下調所致。
期內，集團為內地酒店作出6700萬元的減值撥備，2020年中期則為內地及香港的酒店作出10.43億元減值撥備。
集團指，新冠疫情已持續18個月，核心酒店及零售業務仍陷困境，經濟拮据勢將持續。各地邊境至今實際上依然關閉，酒店營運者尚未止蝕。第二季業績普遍較第一季為佳，但政府已停止大部分於2020年提供的疫情援助，包括當中最重要的「保就業」計劃，該計劃於6月開始至11月結束，下半年將迎來新挑戰。
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