集團透露，將回購共值2.5億元的股份，普通股權一級資本比率預期將於2021年第三季度下降9個基點。

期內，集團收入減少5%至76億元，倘不包括債務價值向下調整1.05億元，按固定滙率基準計算則減少6%。財富管理業務創出歷來最佳的上半年表現，增長23%，交易銀行業務來自貿易業務的收入增加16%，是自2018年以來最強勁的表現。

期內，集團淨息差按年下降18個基點，今年次季淨息差為1.22%，與首季持平。

上半年集團信貸減值淨撥回4,700萬元，按年減少16.14億元；第二季度的淨撥回為6,700萬元，按季度減少8,700萬元。高風險資產連續四個季度錄得下降，今年第二季度下降10億元，按年則下降50億元。

集團指，按目前正常化的淨息差水平，以及強勁的客戶需求很可能延續至今年下半年的情況來看，估計今年全年收入按固定滙率基準計算，將與去年的全年收入相若，並將於2022年度起重回5–7%增長的中期指引水平。集團預期，如不計及貨幣滙兌的影響，今年的全年支出將繼續少於100億元，但有機會受到與表現掛勾之酬金影響而略為上升。

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