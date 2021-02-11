「電子毒品」股拖累 恒指跌248點 騰訊跌10%拖低恒指176點
文章日期：2021年8月3日 12:15
內媒批網遊為「電子毒品」拖低科技股及市場氣氛，恒指今早高開53點見半日頂，最多曾跌461點，高低波幅514點。恒指10天線(26352.23點)前受阻。
恒指半日跌248點或0.95%，報25987點，成交金額1169億元；國指跌103點或1.11%，報9233點。恒生科技指數收報6635點，跌2.36%。
藍籌17隻升，38隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升9.71%，收報17.86元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升3.47%，收報125.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；騰訊（0700）跌10.23%，收報426.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低176點。
恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報28.45元，升3.45%；跌幅最大的是網易（9999）收報139.6元，跌11.76%。
北水南下合計淨流出37.4億元，較上日增加330.39%，連續第12日流出，續創最長淨流出記錄，累計流出490.44億元。南水北上合計淨流出15.53億元人民幣，終止連續4日流入
內媒批網遊為「電子毒品」。騰訊（0700）曾跌最多10.82%，是2011年3月17日後最大跌幅，當日跌幅為10.98%，收報426.4元，跌10.23%，連跌3日，累計跌65.6元；網易（9999）曾跌最多15.68%，收報139.6元，跌11.76%。
其他手遊股亦向下，IGG（0799）收報8.05元，跌7.68%；心動公司（2400）收報42.3元，跌11.97%；中手游（0302）收報3.55元，跌20.94%；創夢天地（1119）收報4.94元，跌15.7%；FRIENDTIMES（6820）收報1.76元，跌8.81%；天鴿互動（1980）收報1.16元，跌5.69%；禪遊科技（2660）收報1.21元，跌12.32%；雲遊控股（0484）收報1.34元，跌4.29%；飛魚科技（1022）收報0.62元，跌7.46%。
新華社揭衛生問題，奈雪的茶（2150）曾跌最多10.55%，收報10.04元，跌7.89%。
傳中央高層將恒大（3333）定性為「流動性問題，而非資不抵債」。恒大收報5.41元，跌4.59%；恒大汽車（0708）收報13.12元，跌4.23%；恒大物業（6666）收報5.42元，跌4.41%；恒騰（0136）收報5.28元，升4.35%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）收報190.8元，跌0.57%；長江生命科技（0775）收報0.83元，無升跌；港燈（2638）收報7.87元，跌0.38%；澳博控股（0880）收報6.86元，跌0.29%；渣打（2888）收報47.15元，跌0.63%。
新東方（9901）取消業績發布無違規，正評估監管影響。收報16.78元，跌3.23%。
國泰（0293）向東奧獲獎香港運動員送出「一年無限次乘搭商務艙機票」。收報6.19元，跌1.59%。
碧桂園 （6098） 發盈喜，料純利同期增五成。收報62.6元，升2.62%。
德信服務（2215）發盈喜，料上半年綜合淨利潤升至少60%。平上市低位3.06元，收報3.06元，無升跌。
中石化（0386）公布，張玉卓辭任董事長，馬永生暫代履行職務。收報3.59元，跌0.28%。
富力地產（2777）首七個月銷售按年升一成至733.4億元。收報7.01元，跌0.71%。
當代置業（1107）公布，7月合約銷售額按年升4.94%。收報0.66元，無升跌。
信義光能（0968）中期多賺1.18倍。收報17.86元，升9.71%。
信義能源（3868）純利增逾四成。收報5.43元，升6.05%。
信義玻璃（0868）純利大增近3倍。收報30.6元，升3.03%。
破頂股表現
破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見173元，收報169.1元，升1.08%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.34元，收報4.25元，跌0.47%；復星醫藥（2196）創上市新高，見75.55元，收報73.95元，升4.75%；環球新材（6616）創上市新高，見4.64元，收報4.49元，升6.15%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.89元，收報0.86元，升17.81%；置富（0778）創52周高，見8.6元，收報8.54元，升0.23%；中興通訊（0763）創52周高，見30.25元，收報29.85元，跌0.83%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.71元，收報3.66元，升0.83%；南方錳業（1091）創52周高，見1.45元，收報1.39元，升7.75%；中國能源建設（3996）創52周高，見0.99元，收報0.93元，升19.23%；東方證券（3958）創52周高，見7.92元，收報7.6元，升3.68%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見573元，收報593元，跌11.29%；快手（1024）創上市新低，見103.3元，收報106元，跌4.33%；永嘉集團（3322）見52周低0.29元，收報0.29元，跌9.38%。
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