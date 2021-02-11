港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年8月3日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.57點子至0.08821%。
港元現報7.776元貶值36點子，曾貶值最多43點子，報7.7767元，亦曾升值最多1點子，報7.7723元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.21點子至0.04679%；1星期HIBOR升0.39點子至0.06071%；2星期HIBOR升0.27點子至0.06464%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.21點子至0.15089%；6個月期HIBOR升0.22點子至0.25679%；12個月期HIBOR升0.29點子至0.35841%。
美元指數現報92.053升值0.005點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.0905%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0023%，終止連續1日收窄，利差是2021年6月30日後最高，當日差距為-0.0015%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年7月30日，當日利差報-0.0078%。
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