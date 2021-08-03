針對種種問題，報道引述業內人士指出，防範青少年沉迷網絡遊戲是一個複雜的系統工程，需要政府主管部門、學校、家庭及企業的多方協作和聯動，出台更嚴格的管理辦法，才能更有效地達到目的，建議除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審核機制，減少不良信息進入未成年人視野，處罰的力度亦要同步跟上。

此外，《經濟參考報》還重點提到了騰訊的《王者榮耀》，2015年上線的《王者榮耀》獨傲市場，2020年日活躍用戶數日均一億，霸占著國內手遊流水的頭把交椅。

騰訊連跌第3日，曾跌最多9.26%，是7月27日後最大跌幅，當日跌幅為10.45%。網易亦曾跌最多15.68%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.93%；網易暫時連續第3日陰燭。

其他手遊股方面，網龍（0777）現報17.46元，跌4.07%；IGG（0799）現報8.07元，跌7.45%；心動公司（2400）現報41.3元，跌14.05%；中手游（0302）現報3.73元，跌16.93%；創夢天地（1119）現報5.5元，跌6.14%；家鄉互動（3798）現報2.76元，跌3.16%；FRIENDTIMES（6820）現報1.85元，跌4.15%；飛魚科技（1022）現報0.63元，跌5.97%。

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