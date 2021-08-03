恒指高開53點 比亞迪升5.3% 信義光能升4.4%
文章日期：2021年8月3日 09:28
恒指今早高開53點或0.21%，報26289點，續受制於10天線(26382.42點)，成交金額53億元；國指今早高開60點或0.65%，報9396點。恒生科技指數開市報6838點，升0.63%。
藍籌19隻升，26隻下跌，13隻無升跌。比亞迪（1211）升5.34%，報272元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.88%，報195.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；石藥（1093）跌2.29%，報10.24元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌2.19%，報42.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。
恒生科技指數成份股17隻升，5隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報285.8元，升3.1%；跌幅最大的是騰訊（0700）開市報468.8元，跌1.31%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報195.5元，升1.88%；長江生命科技（0775）無成交，報0.83元；港燈（2638）開市報7.91元，升0.13%；澳博控股（0880）開市報6.88元，無升跌；渣打（2888）開市報46.6元，跌1.79%。
新東方（9901）取消業績發布無違規，正評估監管影響。開市報16.9元，跌2.54%。
國泰（0293）向東奧獲獎香港運動員送出「一年無限次乘搭商務艙機票」。開市報6.32元，升0.48%。
碧桂園 （6098） 發盈喜，料純利同期增五成。開市報63.55元，升4.18%。
德信服務（2215）發盈喜，料上半年綜合淨利潤升至少60%。平上市低位3.06元，開市報3.06元，無升跌。
中石化（0386）公布，張玉卓辭任董事長，馬永生暫代履行職務。開市報3.56元，跌1.11%。
富力地產（2777）首七個月銷售按年升一成至733.4億元。開市報7.07元，升0.14%。
當代置業（1107）公布，7月合約銷售額按年升4.94%。無成交，報0.66元。
信義光能（0968）中期多賺1.18倍。開市報17元，升4.42%。
信義能源（3868）純利增逾四成。開市報5.16元，升0.78%。
信義玻璃（0868）純利大增近3倍。開市報31.3元，升5.39%。
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