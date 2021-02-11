港股ADR跌49點 夜期低水118點 美期向上 澳博、阿里等業績
文章日期：2021年8月3日 08:53
美股向下，港股ADR跌49點或0.19%，報26185點，即月恒指夜期跌3點，低水118點，報26118點。
個股ADR普遍向下，科技股向上，騰訊（0700）ADR升0.36%，折合報476.69元；阿里巴巴（9988）升1.32%，折合報194.43元；美團（3690）升0.95%，折合報2.06元；匯控（0005）跌1.85%，折合報42.65元；建行（0939）跌0.94%，折合報5.4元。
道期現升0.336%；標期現升0.27%；納期現升0.19%。日股現跌0.34%，韓股現升0.25%，澳股現跌0.1%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）、長江生命科技（0775）、港燈（2638）、澳博（0880）、渣打（2888）。
新東方（9901）取消業績發布無違規，正評估監管影響。
國泰（0293）向東奧獲獎香港運動員送出「一年無限次乘搭商務艙機票」。
碧桂園 （6098） 發盈喜，料純利同期增五成。
德信服務（2215）發盈喜，料上半年綜合淨利潤升至少60%。
中石化（0386）公布，張玉卓辭任董事長，馬永生暫代履行職務。
富力地產（2777）首七個月銷售按年升一成至733.4億元。
當代置業（1107）公布，7月合約銷售額按年升4.94%。
信義光能（0968）中期多賺1.18倍。
信義能源（3868）純利增逾四成。
信義玻璃（0868）純利大增近3倍。
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