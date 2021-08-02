康諾亞與騰盛同屬未有盈利的生物醫藥開發企業，即俗稱的「B」牌公司，兩者去年虧損分別達到8.19億元及11.89億元，同比擴大3.9倍及1.3倍。但「你𠵱家無，但將來會有」，投資者看中是兩家公司目前研發的藥物一旦成功，面對的是一片「藍海」市場。因為兩家公司的核心藥物特色，都是目前市面上鮮有同類型同療效的藥物，且針對的病患市場龐大，亦屬於長期治療病種，需求相當殷切。

「B」牌公司 盈利可望而不可即

康諾亞主要專注於開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。其核心研發藥品：CM310（靶向IL-4R藥物），能有效治療各種成人、青少年及兒童的II型過敏疾病，包括中重度特應性皮炎、慢性鼻竇炎伴鼻息肉、中重度嗜酸性哮喘、亦可治療慢性阻塞性肺病，是首個進入臨牀試驗階段的國產同類型藥品。其優點是採用生物技術，阻斷誘發過敏關鍵細胞因子的傳導，從根本性入手，根治免疫系統過敏所產生的各種疾病、療效遠超於皮質類固醇及免疫抑制的標準治療。

截至最後實際可行日期，全球僅有一種同類型藥物已上市，6種靶向IL-4R的藥物及候選藥物處於臨牀階段，其中四種臨牀階段候選藥物，正在中國做臨牀試驗，而CM310為進程最快的一種藥物。

康諾亞核心研發藥品 市場潛力大

全球及中國首個、並是唯一已推出市面的「度普利尤單抗（達必妥），與CM310的作用機制相同。在商業化上市的三年期間，度普利尤單抗於去年的全球年銷售額便達40億美元，其在中國的年治療成本為8.53萬元（人民幣，下同），且已於2020年被納入國家醫保目錄。由此可見，有關藥種市場需求相當殷切，而於國內能快速納入醫保目錄亦為佐證。一旦康諾亞成功研發並商業化CM310，能爭取成為首隻國產靶向IL-4R藥物，盈利前景相當樂觀。問題是，目前其CM310的研發主要處於臨牀試驗I至II期，集團預計明年上半年可進入III期試驗，暫時未有確實的商業化時間目標。

產品前景可觀，但何時收成屬未知數，同樣問題亦見於騰盛。騰盛的藥品研發，主要針對幾類重大傳染病，如乙型肝炎病毒（HBV）、人類免疫缺陷病毒（HIV，又稱「愛滋病毒」）等，都屬於患者眾多、同時需長期治療的病種。另外，騰盛亦有新冠肺炎藥品（BRII-196/198）的研發，此時此刻特別吸引投資者的注視。

騰盛的核心產品「BRII-179」，透過細胞及靶向的HBV功能性治療，從而實現慢性肝炎病毒感染功能性治癒治療、即治療後至少持續6個月實現病毒消失。而針對HIV治療方面，集團正開發的BRII-778及BRII-732，只需每星期一片的聯合療法，可為HIV患者提供用藥間隔更長（即減低服藥次數）、便捷的維持療法、從而達至提升HIV患者的生命質量。

騰盛有研針對HIV藥物

目前中國市面尚未有功能性治療HBV感染。NRTI（核苷類逆轉錄酶抑制劑）為目前最常用的同時治療HBV的療法（亦包括HIV），雖則價錢便宜，但患者於餘生中需每日服用NRTI，故功能性治療藥物對患者來說相當吸引。

根據弗若斯特沙利文的資料，隨着更多創新型HBV藥物、特別是那些可以提供功能性治癒的藥物有望從2024年開始進入中國市場，預計中國HBV市場將從2019年的16億美元，大幅增長到2034年的159億美元，同期複合年增長率為16.6%。但不論是HBV及HIV，騰盛旗下核心產品的研發，目前大體仍處於臨牀試驗II期，商業化日子仍是未確定。

當目前市况充滿不明朗之際，「B牌」股份往往率先成為減持對象。投資者若看好兩家公司的長線前景，或需要有相當的高風險承受能力。

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