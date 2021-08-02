瑞銀：海港城實際空置率仍達16% 下調九置評級至「沽售」
文章日期：2021年8月2日 18:06
九倉置業（1997）上月與投行會面，透露旗下兩大本地零售指標商場海港城及時代廣場，今年上半年銷售改善，其中海港城出租率更由90%回升至91%，意味空置率重回個位數水平，不過，瑞銀發表報告，指經該行上月初實地考察，透過統計實際店舖租用數目，指海港城及時代廣場實際空置率分別為16%及18%。
瑞銀於上月1及2日，先後到兩大商場考察，統計兩者空置店舖，實際佔店舖數量約16%及18%，其中尤以較高層空置率較高，海港城4樓30間舖位中，有7間空置，折算空置率約23%；而時代廣場13樓4個舖位，則有一半空置。
該行指，除空置率較高外，由於不少店舖是九置用作兌換現金券或禮品、以及用作展覽用途，因此租金佔商場銷售比例更低。該行又預期，即使因應疫情改善通關，預期本地零售亦需至2025年才能回到疫情及社會運動前水平，加上明年K11 Musea租約陸續到期，在目前海港城租金仍較K11 Musea高九成下，相信大型租戶會更理性評估，或對九置旗下租務構成壓力。因此將目標價由46元下調至40元，評級由中性下調至沽售。
其他報道
信義光能中期多賺1.18倍 派息增一倍至17仙 信義能源純利增逾四成
恒指升274點 成交縮11% 北水第11日流出 創最長記錄 匯控升0.93%
滬深三大指數高收 創板指曾觸及3500點 兩市成交額破1.5萬億人幣