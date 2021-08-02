瑞銀於上月1及2日，先後到兩大商場考察，統計兩者空置店舖，實際佔店舖數量約16%及18%，其中尤以較高層空置率較高，海港城4樓30間舖位中，有7間空置，折算空置率約23%；而時代廣場13樓4個舖位，則有一半空置。

該行指，除空置率較高外，由於不少店舖是九置用作兌換現金券或禮品、以及用作展覽用途，因此租金佔商場銷售比例更低。該行又預期，即使因應疫情改善通關，預期本地零售亦需至2025年才能回到疫情及社會運動前水平，加上明年K11 Musea租約陸續到期，在目前海港城租金仍較K11 Musea高九成下，相信大型租戶會更理性評估，或對九置旗下租務構成壓力。因此將目標價由46元下調至40元，評級由中性下調至沽售。

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