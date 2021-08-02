澳門輕軌營運或減少外判工作予港鐵
文章日期：2021年8月2日 18:04
港鐵（0066）參與管理澳門輕軌氹仔線多時，澳門運輸工務司司長羅立文列席立法會時表示，經過輕軌氹仔線的營運經驗，如氹仔線營運未來到期後，或未來的媽閣站啟用，政府不會全部外判經營，部份由政府旗下輕軌公司接手營運。
綜合澳門傳媒報道指，羅立文回應澳門立法會議員質詢，關注到輕軌虧損情況時指，就算縮短氹仔線的營運時間，亦不能節省多少成本。在累積幾年經驗後，他指，政府旗下輕軌公司能夠勝任站點的部份工作，但是中央控制部份則較難由輕軌公司處理，未來的方向是外判部份會減少。參與管理及營運氹仔線的港鐵澳門，目前有606名員工，澳門本地員工佔533名或80%，未來會續提高本地人比例。資料顯示，港鐵是於2018年4月宣布，在澳門參與氹仔線營運及維護服務合約為期80個月，共服務11個站，合約值約57.1億元。
他預期，由於新填海並位於澳門半島傍邊的新城A區會建造地下街，因此在新城A區設立的輕軌東線會有商業元素，但是具體模式未有定案。至於媽閣站則預計於2023年初完工，料於2023年底至2024年初投入運作。石排灣線再開標方面，則正處於評標階段。
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