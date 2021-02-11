期內，集團收益80.75億元，按年增長74.67%，當中銷售太陽能玻璃的收入錄65.98億元，按年增加89.2%；太陽能發電場業務收入錄14.77億元，按年增加30.1%。

同系信義能源（3868）同於收市後公布業績，中期股東應佔溢利錄6.21億元，按年增加41.8%，每股盈利8.73仙，每股中期股息7.4仙，按年增加23.3%。

期內，集團錄得收入11.13億元，按年增加30.4%；可供分派收入錄5.26億元，按年增加29.9%。

此外，信義玻璃（0868）亦公布，中期股本權益持有人應佔純利達53.77億元，按年大增2.89倍，每股盈利為133.4仙，按年增加2倍，派中期股息每股66.00仙。

期內，集團錄得收入135.76億元，較去年同期增近1倍，公司表示，由於去年疫情導致同期基數較低，加上三個玻璃業務部門的收益得到改善，強勁的市場需求使玻璃收益均獲升幅。