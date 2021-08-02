其中，網上銷售銷售價值為23億元，按年升63.8％，佔總值8.1%。按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低計，其他未分類消費品的銷貨價值上升16.0%；其次珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升31.8%；服裝上升18.8%；電器及其他未分類耐用消費品上升10.6%；藥物及化妝品上升8.9%；汽車及汽車零件上升36.0%；燃料上升5.1%；中藥上升10.8%；以及書報、文具及禮品上升6.8%。

民生類別產品繼續錄得跌幅，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.0%，食品、酒類飲品及煙草跌1.6%；百貨公司貨品跌20.3%；傢具及固定裝置跌3.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌1.8%；以及眼鏡店跌2.7%。

政府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復，零售銷售在6月繼續按年上升。第二季合計，零售業總銷貨量經季節性調整後較上季增長3.6%。但是，由於旅客稀少，零售銷售仍遠低於衰退前的水平。展望未來，發言人指出消費券計劃將有助刺激本地消費意欲，為零售業提供支持。

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