恒指收市升274點或1.06%，報26235點，成交金額1669億元，較上日減少11.96%，是7月23日1395.75億元成交後最少；國指升103點或1.12%，報9336點。恒生科技指數收報6796點，升0.23%。

藍籌45隻升，10隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升8.03%，收報258.2元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升4.33%，收報517.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；碧桂園服務（6098）跌3.25%，收報61元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.84%，收報475元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.58元，升4.7%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報16.54元，跌5.49%。

北水南下合計淨流出8.69億元，較上日減少45.52%，連續第11日流出，是有記錄以來最長，累計流出453.03億元。南水北上合計淨流入51.84億元人民幣，較上日增加130.69%，連續第4日流入，累計流入197.12億元。

午後消息股表現

匯控（0005）上半年稅前盈利升1.5倍至108億美元，派中期息7美仙。收報43.45元，升0.93%。

恒生（0011）中期少賺4%，第二次中期息1.1元。收報150元，升0.6%。

中電（0002）中期少賺21%，中期息0.63元。收報79.15元，跌1.31%。

卡賓（2030）中期純利1.18億元人民幣，派中期息0.085元。收報4.13元，升5.6%，創52周高，見4.32元。

利福國際（1212）中期扭虧為盈賺2.27億元，不派中期息。收報5.7元，升2.89%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業，績前表現如下信義光能（0968）收報16.28元，升4.36%；信義玻璃（0868）收報29.7元，升2.41%；信義能源（3868）收報5.12元，升3.02%；利福中國（2136）收報1.16元，升0.87%。

股票印花稅正式上調。港交所（0388）收報517.5元，升4.33%；耀才（1428）收報1.75元，升2.34%。

東莞調控樓市，內房先跌後升。合景泰富（1813）見52周低8.08元，收報8.87元，升4.11%；恒大（3333）見52周低5.09元，收報5.67元，升7.79%；龍光地產（3380）見52周低8.11元，收報8.63元，升4.23%；雅居樂（3383）見52周低8.3元，收報8.86元，升4.24%；奧園（3883）見52周低4.83元，收報5.16元，升4.03%；富力（2777）見52周低6.66元，收報7.06元，升3.67%。

小鵬汽車（9868）7月交付按年增長228%。收報165.1元，升10.66%。

JS環球生活（1691）發盈喜，多賺至少93%。收報19.5元，跌0.61%。

中國恒大（3333）再沽恒騰（0136）向騰訊（0700）等售股套現32.5億元。恒騰收報5.06元，升47.95%。騰訊收報475元，跌0.84%；恒大升7.79%。

林日曦辭任毛記（1716）近700萬元股份贈指定員工。收報0.94元，跌8.74%。

新東方（9901）取消業績發布，稱因應監管政策變化。收報17.34元，升3.21%。

澳門7月賭收升5.28倍，仍遜市場預期。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報12.1元，跌2.42%；美高梅中國（2282）收報9.1元，跌3.19%；澳博控股（0880）收報6.88元，跌1.71%；永利澳門（1128）收報9.84元，跌1.5%；銀河娛樂（0027）收報51.85元，跌1.61%；金沙中國（1928）見52周低25.6元，收報26.25元，跌1.13%。

新城發展（1030）擬分拆長三角商業物業信託到新交所上市。收報6.18元，升6.74%。

金地商置（0535）發盈警，料半年純利跌逾3成 介乎10.3至11億元。見52周低0.77元，收報0.84元，無升跌。

希慎（0014）發盈喜，料上半年扭虧賺不少於5億。收報30.75元，升0.49%。

周生生（0116）料中期多賺最多1.55倍。收報13.22元，升1.69%。

中國神華（1088）發盈喜，料上半年純利升30%。收報14.9元，升1.36%。

巨濤海洋石油（3303）發盈喜，上半年純利料增2至3倍。收報1.01元，升8.6%。

瑞安房地產（0272）發盈喜，料中期虧轉盈，賺10億人幣。收報1.24元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見39元，收報37.8元，升1.2%；復星醫藥（2196）創上市新高，見74.5元，收報70.6元，跌0.7%；上海復旦（1385）創上市新高，見33.2元，收報30.4元，跌2.88%；信利國際（0732）創52周高，見3.09元，收報2.93元，升3.53%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.86元，收報0.73元，跌8.75%；中興通訊（0763）創52周高，見30.1元，收報30.1元，升8.66%；中國電信（0728）創52周高，見3.24元，收報3.18元，升0.63%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.7元，收報3.63元，升4.91%；大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.33元，升0.19%；華潤電力（0836）創52周高，見14.7元，收報13.94元，升4.19%；理文化工（0746）創52周高，見6.15元，收報6.05元，升0.83%；南方錳業（1091）創52周高，見1.38元，收報1.29元，升3.2%。

破底股方面

內房股破底，包括中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.082元，收報0.086元，跌9.47%；合景泰富（1813）見52周低8.08元，收報8.87元，升4.11%；恒大（3333）見52周低5.09元，收報5.67元，升7.79%；融創（1918）見52周低19.54元，收報20.95元，升3.97%；禹洲（1628）見52周低1.54元，收報1.6元，無升跌；龍光地產（3380）見52周低8.11元，收報8.63元，升4.23%；雅居樂（3383）見52周低8.3元，收報8.86元，升4.24%；奧園（3883）見52周低4.83元，收報5.16元，升4.03%；富力（2777）見52周低6.66元，收報7.06元，升3.67%；金地商置（0535）見52周低0.77元，收報0.84元，無升跌。

其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.46元，收報2.53元，升0.8%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.7元，收報7.96元，跌0.5%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.83元，收報6.16元，升2.84%；優趣匯（2177）創上市新低，見5.51元，收報5.84元，升1.74%；汽車之家（2518）創上市新低，見86.85元，收報88.75元，跌1.72%；成實外教育（1565）見52周低0.61元，收報0.72元，跌5.26%。

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