這次三方簽訂的合作協議，在落實2017年戰略合作框架協議的基礎上，更進一步回應了國家商務部及北京市合作推進北京國際消費中心城市建設的規劃，透過改造升級維修場站用地，擴大國際商業空間以吸引更多品牌於該區落戶及擴充旗艦店。此舉將進一步發揮三里屯的集聚輻射效應，引領帶動周邊地區發展，藉以提升消費力和國際影響力，將維修場站用地打造成為符合首都城市功能定位的商業文化新地標。

協議生效後，太古地產將與北京市朝陽區人民政府和北京公交集團透過成立項目團隊，建立密切的協調溝通機制，緊密合作推動項目落地。太地期望在此次意向合作中提供技術和資源支持，同時在項目構思、設計、定位、營運管理等範疇與各方展開合作。

太古地產中國內地行政總裁彭國邦表示，作為三里屯商圈的重要參與者，太古地產打造三里屯太古里，經過多年悉心經營，已助力三里屯成為北京首店經濟的核心區域之一。他們很高興有機會加深與北京市朝陽區政府的合作，並與北京公交集團共同促成此次意向合作，優化首都產業結構、促進產業升級，為實現北京市政府打造『文化三里屯』和國際消費中心城市的願景作出貢獻。

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