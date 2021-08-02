恒生銀行財務總監梁永樂表示，未能提供撇除資產配置調整因素的NIM數據，指難以估計，因調整是動態地不斷進行，但料淨利息收益率或未到底，仍有少許下行壓力，指最近一個月HIBOR低於今年上半年平均，顯示低息壓力仍存在，雖去年下半年該行優化資產負債表結構以抵銷息口下行壓力，但預計今年下半年底需發出一些吸收損失能力的債，而該行的保險業務定息債券都要不斷再融資，新造的孳息率或比起現有的更低，或對淨利息收益率有壓力。

梁又說，香港流動性充足，利息短期大幅上揚機會不大，會對該行淨利息收入有壓力，長遠要看美國或環球息口有上調空間，才見明顯有利因素，而令該行淨利息收益率有上升空間。

派息方面，恒生上半年派息每股2.2元，被問資本水平充足，為何仍保留較高水平資本而不多派息，梁解釋，資本水平要滿足監管、緩衝需求，現時環球市場波動性愈來愈大，需滿足壓力測試要求，派息會考慮全年盈利，希望第一至三季提供較穩定派息，第四季則要看全年實際盈利水平。他稱，希望長遠可以有穩定以及穩步增長的派息予股東，過往該行全年派息比率高於50%，最近三年平均高於60%，盡量希望參考過往，但盈利若波幅大，則需予考慮。

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