他不諱言，為籌備澳洲雅洛恩燃煤電廠停運，新增的水蓄能發電及Tallawarra新電廠的發電能力，未完全彌補電力需求，但是隨著儲能技術的配合，他們可以結合發電設施，供他們低位對外購電及高位售電，這將令澳洲的電力業務，和今日的面貌有很大不同，會發展得更具成本效益。

中國市場方面，他指出，隨著中國經濟從新冠肺炎疫情出現復甦，同時卻面對較高的煤碳及燃料成本，令內地發電業務盈利受壓。中電正密切注視事態發展及跟進，亦會跟進發展核電業務的空間。中電亦正留意於越南、台灣等地，有否參與可再生能源發電的發展機會。

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