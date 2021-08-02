中電藍凌志：留意台灣及越南發展再生能源發電的機會
文章日期：2021年8月2日 16:12
中電（0002）在海外發電業務方面，藍凌志表示，集團上半年度不用為澳洲發電業務進行減值，但是有留意到當地上半年的批發業務放緩，但是零售業務增長部份抵消了影響。隨著集團需要在再生能源發電方面加大投入，他相信會對當地批發業務構成壓力。他們會在結束傳統火力發電，同時確保提供可靠的電力供應。集團正留意於台灣及越南發展再生能源發電的機會。
他不諱言，為籌備澳洲雅洛恩燃煤電廠停運，新增的水蓄能發電及Tallawarra新電廠的發電能力，未完全彌補電力需求，但是隨著儲能技術的配合，他們可以結合發電設施，供他們低位對外購電及高位售電，這將令澳洲的電力業務，和今日的面貌有很大不同，會發展得更具成本效益。
中國市場方面，他指出，隨著中國經濟從新冠肺炎疫情出現復甦，同時卻面對較高的煤碳及燃料成本，令內地發電業務盈利受壓。中電正密切注視事態發展及跟進，亦會跟進發展核電業務的空間。中電亦正留意於越南、台灣等地，有否參與可再生能源發電的發展機會。
其他報道
滬深三大指數高收 創板指曾觸及3500點 兩市成交額破1.5萬億人幣