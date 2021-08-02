藍凌志指出，香港的電力市場由於較為以服務作為導向，與排碳的產業有65%來自發電廠，另18%為來自運輸行業，相比產業較多元化及工業比重較高的內地市場而言，香港在推動碳中和可以比內地提早10年。不過，回顧中電早於2007年已部署更多可再生能源及核電投資，較早行前一步，因此正與港府緊密跟進有關碳中和的工作，同時亦在澳洲及印度轉型發展再生能源發電和傳送電力項目。集團在香港方面，亦正透過「可再生能源上網電價」，購買更多來自工廠、學校等客戶生產出來的太陽能電力，甚至正探索在港建設海上發電的可行性，及在發電設施方面，研究在供應天然氣發電同時，使用氫氣。阮蘇少湄稱，全球正積極發展氫能市場，中電會密切留意其他國家在氫能的工程測試情況，並研究當中的可行性，及特別關注到當中的供應鏈及效益。依現有進度，她不相信香港在未來10年落實氫能發電，料最快到2030年尾及2040年代才有望落實使用。

雖然在轉型期間，中電會涉及不少投資，但是藍凌志稱，因為可攤分30年發展及分期投入，因此他相信不致對市民繳付電費的影響可望較細。在港推動碳中和方面，他謂更需要結合大灣區去發展。他認為，這對中電會帶來機會，當中可以協助客戶管理能源消耗，減省營商成本，甚至可以營運有助減碳的商業項目，令中電由過往供電，參與更多服務領域。開發離岸風電方面，他指出，中電早於2007年已進行可行性報告，當時認為技術及環境可行，但是成本方面過於昂貴而打消計劃，但是隨著現有成本可支持規模更大的設備去發電，令成本大降下，令推動離岸風電較為可行。隨著中電朝向減碳及數碼化發展，他不諱言，網絡安全變得重要，他們會投資在人材及能力方面，確保營運。

在推動可再生能源採購方面，阮蘇少湄表示，集團已向客戶推動可再生能源證書，隨著更多客戶意識提高，向中電採購可再生能源的情況日多，不單較早前瑰麗酒店已向中電批量採購，包括恒生銀行（0011）及其他銀行亦參與購買再生能源證書。她亦希望在更多客戶支持下，加快香港落實推動減碳目標。另集團與港燈（2638）已在海上液化氣站合作同時，她稱，只要有協同效應而政府許可，兩電在適當時會尋求合作空間。

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