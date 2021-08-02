科網股繼續回吐，騰訊（0700）、微盟（2013）跌逾2%。體育用品、物管、濠賭股都回軟。安踏（2020）跌3%。個別碳中和概念股上周大幅抽升後今早急回，中車時代（3898）跌逾一成。不過，光伏綠色能源繼續有炒作。龍源（0916）升近7%。濰柴（2338）低殘築底多時，今早出現強勁反彈，也值得注意。

除了基礎設施、「兩新一重」項目，環保限產、國六排放標準將繼續為卡車、工程機械等配套帶來需求；碳達峰、碳中和的目標，加上節能化、智能網聯化加速新能源發展，均為濰柴相關業務提供大量機會。濰柴去年重組德國歐德思，建成「電池+電機+電控」為一體的新能源動力系統集成優勢，公司又建成2萬台產能的氫燃料電池發動機工廠，同時積極在人工智能、車聯網等業務佈局，例如智能網聯已完成輔助駕駛主要功能的開發和測試驗證，開發自動駕駛技術系統具備技術轉移條件。股價方面，濰柴5月跌至16元後開始築底，走勢持續改善，今早愈升愈有，惟20元阻力大，短線料於50天線約18元有支持。

劉思明

投資版副主編