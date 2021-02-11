集團指，若撇除生產及銷售個人防護裝備的淨虧損或溢利，截至2021年中期的溢利及純利率分別上升90% 及5個百分點至1.195億元及18.1%。

集團於2020年初，，響應中國政府邀請於疫情期間提供支援，並在2020年2月起開始生產及銷售醫用外袍及醫用口罩，並出口到其他國家，惟此業務不會成為集團的長遠業務焦點，並於2021年中期已減少生產個人防護裝備產品，並將更多時間及資源分配予主營服裝業務上，導致2021年中期銷售個人防護裝備產生的收益及淨虧損分別為1700萬元及210萬元。

集團2021年中期收益按年升37.9%，至近6.6億元﹔中期毛利率按年升4.5個百分點至53.1%﹔中期經營利潤率按年跌9.5個百分點至26%﹔中期純利率按年跌6.5個百分點至17.9%。

集團2021年中期平均存貨周轉天數按年減少50日至218日，主要因銷量在2020年2月至4月停擺期間有所下降。

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