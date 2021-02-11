匯控料全年派息率40%至55% 上半年已削3500人手
文章日期：2021年8月2日 12:13
匯控（0005）公布上半年稅前及稅後盈利分別151%及169%，略勝市場預期，派中期息7美仙。該行表示，鑑於多個市場的經濟前景及經營環境改善，預期2021年的股息派付比率將過渡至列賬基準每股普通股盈利40%至55%的目標範圍。
該行料今年全年貸款有中單位數增長，全年預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個基點的中期目標範圍，全年有可能錄得撥回淨額。
匯控將繼續推進削減成本計劃，預期今年全年經調整營業支出與2020年大致相若，但仍取決於與表現掛鈎的酬勞支出，後者主要反映集團的業績。匯控今年上半年削減等同全職僱員約3,500人，並正於可行情況下轉用混合工作模式，減少辦公空間，目標是於2021年底前削減全球辦公室面積超過360萬平方呎，減幅約為20%。
其他報道
東莞調控樓市 內房股普遍向下 合景、富力、恒大、雅居樂齊破底
財新中國7月製造業PMI 15個月來首次收縮 兼遜預期 見15個月低
「腦細」林日曦辭任 毛記一度挫逾12% 失守1元見逾2個半個月低位
港股ADR跌7點 夜期低水105點 美期亞股向上 匯控、恒生等業績