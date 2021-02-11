該行料今年全年貸款有中單位數增長，全年預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個基點的中期目標範圍，全年有可能錄得撥回淨額。

匯控將繼續推進削減成本計劃，預期今年全年經調整營業支出與2020年大致相若，但仍取決於與表現掛鈎的酬勞支出，後者主要反映集團的業績。匯控今年上半年削減等同全職僱員約3,500人，並正於可行情況下轉用混合工作模式，減少辦公空間，目標是於2021年底前削減全球辦公室面積超過360萬平方呎，減幅約為20%。

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