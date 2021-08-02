集團指，扭虧主要因疫情逐步穩定的狀況下集團門店的顧客人流改善，導致銷售所得款項上升8%﹔金融投資錄得較少之按市值計價公平值虧損4440萬港元，而2020年中期則為較高的公平值虧損，為4.607億元，以及2020年11月新收購位於倫敦的商業物業所產生額外淨租金收入的綜合影響所致。

集團中期來自百貨店業務的收入按年升12.8%，至10.625億元，而從自營、銷售後訂單及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項總額增加8%至28.43億元，期內收入增加主要由於自營銷售增加約18.1%及由特許專櫃銷售產生的佣金收入增加約3.4%，以及集團於2020年11月收購的倫敦商業物業的額外租金收入約6000萬元所致。

上半年集團的毛利率按年跌1.4個百分點至74.7%，是由於自營銷售額的增長高於特許專櫃佣金的升幅。

分店方面，銅鑼灣崇光旗艦店於2021年中期恢復增長，銷售額升8.2%，2020年中期則跌49.3%﹔尖沙咀崇光亦受惠於偏低的比較基數，2021年中期銷售額按年增加6.8%，而2020年中期則按年下跌71.1%。銅鑼灣崇光的和三昧中期營業收入按年增長25.6%至約2790萬元，而2020年中期則下跌35.1%。

2021年中期集團錄得投資收入淨額8750萬港元，2020年中期則錄投資虧損淨額3.025億元。

集團提到，除了於去年受到若干延誤，啟德項目的建築工程於期內如期施工，進展順利。啟德零售綜

合體預期於2023年投入營運，將進一步擴展及鞏固集團於香港零售市場的佔有率。

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