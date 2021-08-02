2021年上半年中電的綜合收入按年增5.2%至407.29億元，上半年營運盈利為56.98億元，按年跌7%，當中香港業務表現穩健，但受到中國內地和澳洲業務盈利下降影響。

香港業務方面中，香港電力業務按年升3.6%至38.85億元，上半年本地售電量為164.21億度，按年升4.4%。當中住宅售電量按年增4.6%至2億度﹔商業按年升3%至1.88億度﹔基建及公共服務按年增6.1%至2.7億度﹔製造業按年升4.4%至3400萬度。

其他分部的營運盈利，內地業務營運盈利按年跌23.2%至9.62億元，澳洲業務亦按年跌29.9%至8.37億元，東南亞及台灣亦按年跌16.9%至1.52億元，印度業務則按年升2.8%至1.11億元。

集團指，前景仍充滿挑戰，因為澳洲的市場狀況及煤炭價格持續高企影響中國內地的業務，但展望下半年，煤炭價格有望輕微回落，但預計仍會處於高位，並將繼續影響中電燃煤發電資產的利潤。

其他報道

恒生中期少賺4% 第二次中期息1.1元

恒指倒跌後回升237點 內房破底後反彈 毛記跌8.7%

匯控上半年稅前盈利升1.5倍至108億美元 派中期息7美仙

滬指重上3400點 兩市半日成交額破萬億人幣

港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌

股票印花稅正式上調 港交所現升1.6% 耀才跌1.1%

東莞調控樓市 內房股普遍向下 合景、富力、恒大、雅居樂齊破底

財新中國7月製造業PMI 15個月來首次收縮 兼遜預期 見15個月低

「腦細」林日曦辭任 毛記一度挫逾12% 失守1元見逾2個半個月低位

恒騰曾升近55% 恒大連跌第7日

恒指高開93點 恒騰升31% 毛記升14%

內地股市個別發展 僅創板指高開 人行零投放零回籠

港股ADR跌7點 夜期低水105點 美期亞股向上 匯控、恒生等業績

JS環球生活發盈喜 多賺至少93%

小鵬汽車7月交付按年增長228%