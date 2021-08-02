中電：中期少賺21% 中期息0.63元
文章日期：2021年8月2日 12:16
公用股龍頭中電（0002）公布，截至六月底的中期純利為51.33億元，按年跌21.2%，每股基本盈利為1.83元﹔計入影響可比性項目後，上半年總盈利跌23.2%，減少至46.15億元。中電派第二期中期息每股0.63元，按年持平。集團指派息維持穩定是因為有信心有能力抵禦疫情，推行減碳及數碼化的策略繼續向前邁進。
2021年上半年中電的綜合收入按年增5.2%至407.29億元，上半年營運盈利為56.98億元，按年跌7%，當中香港業務表現穩健，但受到中國內地和澳洲業務盈利下降影響。
香港業務方面中，香港電力業務按年升3.6%至38.85億元，上半年本地售電量為164.21億度，按年升4.4%。當中住宅售電量按年增4.6%至2億度﹔商業按年升3%至1.88億度﹔基建及公共服務按年增6.1%至2.7億度﹔製造業按年升4.4%至3400萬度。
其他分部的營運盈利，內地業務營運盈利按年跌23.2%至9.62億元，澳洲業務亦按年跌29.9%至8.37億元，東南亞及台灣亦按年跌16.9%至1.52億元，印度業務則按年升2.8%至1.11億元。
集團指，前景仍充滿挑戰，因為澳洲的市場狀況及煤炭價格持續高企影響中國內地的業務，但展望下半年，煤炭價格有望輕微回落，但預計仍會處於高位，並將繼續影響中電燃煤發電資產的利潤。
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