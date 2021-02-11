恒指倒跌後回升237點 內房破底後反彈 毛記跌8.7%
文章日期：2021年8月2日 12:08
內地公布7月PMI遜預期兼見15個月低，恒指今早高開93點後，曾倒跌217點，其後倒升最多339點，高低波幅557點。恒指半日升237點或0.92%，報26198點，成交金額955億元；國指升69點或0.76%，報9303點。恒生科技指數收報6772點，跌0.13%。
恒指續受制於10天線(26475.73點)。
藍籌44隻升，13隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升5.58%，收報27.45元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.6%，收報44.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；碧桂園服務（6098）跌3.09%，收報61.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.3%，收報468元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報44.3元，升5.35%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報16.4元，跌6.29%。
北水南下合計淨流出17.64億元，較上日增加10.57%，連續第11日流出，累計流出461.98億元。南水北上合計淨流入52.4億元人民幣，較上日增加133.18%，連續第4日流入，累計流入197.68億元。
股票印花稅正式上調，港交所（0388）收報513元，升3.43%；耀才（1428）收報1.75元，升2.34%。
東莞調控樓市，內房股先跌後升。合景泰富（1813）見52周低8.08元，收報8.8元，升3.29%；恒大（3333）見52周低5.09元，收報5.62元，升6.84%；萬科（2202）收報21.15元，升4.44%；融創（1918）見52周低19.54元，收報20.8元，升3.23%；禹洲（1628）見52周低1.54元，收報1.62元，升1.25%；龍光地產（3380）見52周低8.11元，收報8.59元，升3.74%；雅居樂（3383）見52周低8.3元，收報8.84元，升4%；奧園（3883）見52周低4.83元，收報5.21元，升5.04%；富力（2777）見52周低6.66元，收報7.07元，升3.82%。
「腦細」林日曦辭任，毛記（1716）一度挫逾12%，失守1元見逾2個半個月低位。收報0.94元，跌8.74%。
恒大（3333）再沽恒騰（0136），恒騰曾升近55%。恒騰收報4.52元，升32.16%。
多間公司公布業，績前表現如下，匯控（0005）收報44.6元，升3.6%；恒生（0011）收報150.9元，升1.21%；中電（0002）收報80.4元，升0.25%；信義光能（0968）收報16元，升2.56%；信義玻璃（0868）收報29.9元，升3.1%；信義能源（3868）收報5.07元，升2.01%；利福（1212）收報5.74元，升3.61%；利福中國（2136）收報1.13元，跌1.74%。
小鵬汽車（9868）7月交付按年增長228%。收報165.2元，升10.72%。
JS環球生活（1691）發盈喜，多賺至少93%。收報19.16元，跌2.34%。
新東方（9901）取消業績發布，稱因應監管政策變化。收報16.8元，無升跌。
澳門7月賭收升5.28倍，仍遜市場預期。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報12.1元，跌2.42%；美高梅中國（2282）收報9.07元，跌3.51%；澳博控股（0880）收報6.85元，跌2.14%；
永利澳門（1128）收報9.84元，跌1.5%；銀河娛樂（0027）收報51.35元，跌2.56%；金沙中國（1928）見52周低25.6元，收報26.15元，跌1.51%。
新城發展（1030）擬分拆長三角商業物業信託到新交所上市。收報6.19元，升6.91%。
金地商置（0535）發盈警，料半年純利跌逾3成，介乎10.3至11億元。見52周低0.77元，收報0.83元，跌1.19%。
希慎（0014）發盈喜，料上半年扭虧賺不少於5億。收報30.8元，升0.65%。
周生生（0116）料中期多賺最多1.55倍。收報13.14元，升1.08%。
中國神華（1088）發盈喜，料上半年純利升30%。收報14.8元，升0.68%。
巨濤海洋石油（3303）發盈喜，上半年純利料增2至3倍。收報1元，升7.53%。
瑞安房地產（0272）發盈喜，料中期虧轉盈，賺10億人幣。收報1.25元，升0.81%。
破頂股表現
破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見39元，收報36.95元，跌1.07%；復星醫藥（2196）創上市新高，見74.5元，收報71.15元，升0.07%；上海復旦（1385）創上市新高，見33.2元，收報30.3元，跌3.19%；信利國際（0732）創52周高，見3.03元，收報3元，升6.01%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.86元，收報0.77元，跌3.75%；中興通訊（0763）創52周高，見29.45元，收報29.2元，升5.42%；中國電信（0728）創52周高，見3.24元，收報3.22元，升1.9%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.6元，收報3.6元，升4.05%；大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.35元，升0.56%；華潤電力（0836）創52周高，見14.6元，收報14.34元，升7.17%；理文化工（0746）創52周高，見6.15元，收報6元，無升跌；南方錳業（1091）創52周高，見1.38元，收報1.3元，升4%；東方證券（3958）創52周高，見7.3元，收報7.25元，升7.73%。
破底股方面
破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.46元，收報2.57元，升2.39%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.7元，收報7.97元，跌0.38%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.83元，收報6.12元，升2.17%；優趣匯（2177）創上市新低，見5.51元，收報5.7元，跌0.7%；汽車之家（2518）創上市新低，見86.85元，收報88.4元，跌2.1%；合景泰富（1813）見52周低8.08元，收報8.8元，升3.29%；恒大（3333）見52周低5.09元，收報5.62元，升6.84%；融創（1918）見52周低19.54元，收報20.8元，升3.23%；禹洲（1628）見52周低1.54元，收報1.62元，升1.25%；龍光地產（3380）見52周低8.11元，收報8.59元，升3.74%；雅居樂（3383）見52周低8.3元，收報8.84元，升4%；奧園（3883）見52周低4.83元，收報5.21元，升5.04%；富力（2777）見52周低6.66元，收報7.07元，升3.82%；金地商置（0535）見52周低0.77元，收報0.83元，跌1.19%；成實外教育（1565）見52周低0.61元，收報0.68元，跌10.53%。
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