內地公布7月PMI遜預期兼見15個月低，恒指今早高開93點後，曾倒跌217點，其後倒升最多339點，高低波幅557點。恒指半日升237點或0.92%，報26198點，成交金額955億元；國指升69點或0.76%，報9303點。恒生科技指數收報6772點，跌0.13%。