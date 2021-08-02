上半年集團營業溢利減少8%至102.23億元，扣除預期信貸損失及其他信貸減值提撥變動前之營業收入淨額減少10%至173.26億元。

期內，集團淨利息收入118.8億元，按年跌19.67%。集團指，不利之利率環境抵銷了資 產負債表增⻑及賺取利息之平均資產上升5%帶來之影響。與去年同期比較，淨利息收益率減少45個基點，為1.51%，主要由於資產負債表重新定價。非利息收入為港幣 54.43億元，分別較去年上、下半年上升24%及14%。淨服務費收入上升17%至37.09億元。淨交易收入及來自指定以公平價值計入收益表之金融工具收入淨額共下跌3.73億元或30%，主要因為來自外匯活動及債務證券交易之收入減少。

恒生中午收報150.9元，升1.21%。

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