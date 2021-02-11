匯控上半年稅前盈利升1.5倍至108億美元 派中期息7美仙
文章日期：2021年8月2日 12:07
匯控（0005）公布，截至今年6月底止上半年，列賬基準除稅後利潤錄84億美元，按年增長169%，列賬基準除稅前利潤升1.51倍，至108億美元，符市場預期。董事會宣布派發中期股息每股0.07美元，以現金派付，不設以股代息。
上半年淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點，今年第二季的淨利息收益率為1.2%。期內列賬基準收入下跌4%，降至256億美元，主要反映2020年利率下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務收入減少。
期內列賬基準預期信貸損失撥回淨額7億美元，對比去年同期則有69億美元提撥。
經調整收入較去年同期減少7%，主要原因是2020年的減息對三大環球業務的存款業務均造成影響。
匯控績前股價造好，半日升3.6%報44.6元，成交8.55億元。
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