上半年淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點，今年第二季的淨利息收益率為1.2%。期內列賬基準收入下跌4%，降至256億美元，主要反映2020年利率下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務收入減少。

期內列賬基準預期信貸損失撥回淨額7億美元，對比去年同期則有69億美元提撥。

經調整收入較去年同期減少7%，主要原因是2020年的減息對三大環球業務的存款業務均造成影響。

匯控績前股價造好，半日升3.6%報44.6元，成交8.55億元。

其他報道

股票印花稅正式上調 港交所現升1.6% 耀才跌1.1%

東莞調控樓市 內房股普遍向下 合景、富力、恒大、雅居樂齊破底

財新中國7月製造業PMI 15個月來首次收縮 兼遜預期 見15個月低

「腦細」林日曦辭任 毛記一度挫逾12% 失守1元見逾2個半個月低位

恒騰曾升近55% 恒大連跌第7日

恒指高開93點 恒騰升31% 毛記升14%

內地股市個別發展 僅創板指高開 人行零投放零回籠

港股ADR跌7點 夜期低水105點 美期亞股向上 匯控、恒生等業績

JS環球生活發盈喜 多賺至少93%

小鵬汽車7月交付按年增長228%