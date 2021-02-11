港元現報7.7747元貶值29點子，曾貶值最多32點子，報7.775元，亦曾升值最多5點子，報7.7713元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.28點子至0.04893%；1星期HIBOR升0.48點子至0.05679%；2星期HIBOR升0.26點子至0.06196%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.14875%；6個月期HIBOR無升跌，報0.25464%；12個月期HIBOR無升跌，報0.35554%。

美元指數現報92.087貶值0.087點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.0905%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.008%，終止擴闊，利差是2021年7月29日後最低，當日差距為-0.0145%。

其他報道

股票印花稅正式上調 港交所現升1.6% 耀才跌1.1%

東莞調控樓市 內房股普遍向下 合景、富力、恒大、雅居樂齊破底

財新中國7月製造業PMI 15個月來首次收縮 兼遜預期 見15個月低

「腦細」林日曦辭任 毛記一度挫逾12% 失守1元見逾2個半個月低位

恒騰曾升近55% 恒大連跌第7日

恒指高開93點 恒騰升31% 毛記升14%

內地股市個別發展 僅創板指高開 人行零投放零回籠

港股ADR跌7點 夜期低水105點 美期亞股向上 匯控、恒生等業績

JS環球生活發盈喜 多賺至少93%

小鵬汽車7月交付按年增長228%