港元拆息個別發展 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年8月2日 11:17
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.02點子至0.0825%。
港元現報7.7747元貶值29點子，曾貶值最多32點子，報7.775元，亦曾升值最多5點子，報7.7713元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.28點子至0.04893%；1星期HIBOR升0.48點子至0.05679%；2星期HIBOR升0.26點子至0.06196%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.14875%；6個月期HIBOR無升跌，報0.25464%；12個月期HIBOR無升跌，報0.35554%。
美元指數現報92.087貶值0.087點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.0905%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.008%，終止擴闊，利差是2021年7月29日後最低，當日差距為-0.0145%。
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