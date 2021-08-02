東莞住建局聯合多部門發通知，要求嚴格購地主體資格審查。非房地產開發企業不得參加住宅用地（含商住用地）競買，企業聯合體參加競買的，房地產開發企業出資比例不得低於50%。

限購方面，暫停向個體工商戶銷售商品住房；新入戶居民家庭購買第一套新建商品住房的，按以下情形孰早原則作為認定條件：1．在本市落戶滿半年且在購房之日前兩年內逐月連續繳納社保滿半年；2．在購房之日前兩年內逐月連續繳納社保滿一年。

金融管理上，除嚴格銀行業金融機構房地產貸款集中度管理外，加強對各種渠道資金違規流入房地產市場的監管力度，嚴禁房地產開發企業、中介機構、互聯網金融機構、小額貸款公司等違規提供首付貸等購房融資產品或服務。

房地產稅收監管和調節方面，將個人住房轉讓增值稅徵免年限由兩年調整為五年；同時建立二手房成交指導價制度，不得受理及通過線上和線下渠道對外發布明顯高於該市二手住房成交指導價的掛牌價格。

內房股普遍向下，合景泰富（1813）見52周低8.08元，現報8.22元，跌3.52%；綠城中國（3900）現報8.19元，跌4.32%；恒大（3333）見52周低5.09元，現報5.18元，跌1.52%；融創（1918）見52周低19.54元，現報19.68元，跌2.33%；禹洲（1628）見52周低1.54元，現報1.56元，跌2.5%；龍光地產（3380）見52周低8.11元，現報8.2元，跌0.97%；雅居樂（3383）見52周低8.3元，現報8.31元，跌2.24%；奧園（3883）見52周低4.83元，現報4.85元，跌2.22%；富力（2777）見52周低6.66元，現報6.75元，跌0.88%。

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