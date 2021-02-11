7月製造業生產指數和新訂單指數分別錄得16個月和15個月以來新低。部分受訪企業反映，客戶需求相對疲弱；另有企業反映，產品出廠價格上揚抑制了銷售。分類別數據顯示，投資品類新訂單增長強勁，但消費品和中間品類新訂單減少。

外需總體維持穩定，7月製造業新出口訂單指數略高於榮枯線，海外不同地區疫情形勢分化，對出口影響此消彼長。

就業市場變化不大，7月製造業就業指數略高於榮枯線，連續第四個月位於擴張區間。

製造業購進價格指數和出廠價格指數雙雙下降，顯示通脹壓力在7月略有緩解。出廠價格指數僅略高於榮枯線，錄得2020年10月以來新低，表明市場需求對產品價格較為敏感，限制了企業定價能力。

受局部區域洪澇、疫情以及芯片等產品短缺影響，物流交付時間繼續延長，7月供應商供應時間指數繼續位於收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供給繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加僱員和原材料採購方面態度謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。 7月財新中國製造業PMI相關數據顯示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

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