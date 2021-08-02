恒指高開93點 恒騰升31% 毛記升14%
文章日期：2021年8月2日 09:29
恒指今早高開93點或0.37%，報26054點，成交金額38億元；國指今早高開25點或0.28%，報9258點。恒生科技指數開市報6791點，升0.15%。
藍籌22隻升，19隻下跌，17隻無升跌。比亞迪（1211）升3.77%，報248元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升2.92%，報510.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；石藥（1093）跌1.53%，報10.32元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.63%，報476元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報5元，升3.52%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報81.6元，跌2.22%。
多間公司公布業，績前表現如下，匯控（0005）開市報43元，跌0.12%；恒生（0011）開市報148.1元，跌0.67%；中電（0002）開市報80.2元，無升跌；信義光能（0968）開市報15.72元，升0.77%；信義玻璃（0868）開市報29.2元，升0.69%；信義能源（3868）無成交，報4.97元。利福（1212）開市報5.6元，升1.08%；利福中國（2136）無成交，報1.15元。
小鵬汽車（9868）7月交付按年增長228%。開市報160.7元，升7.71%。
JS環球生活（1691）發盈喜，多賺至少93%。開市報20.55元，升4.74%。
中國恒大（3333）再沽恒騰（0136）向騰訊（0700）等售股套現32.5億元。恒大開市報5.38元，升2.28%；恒騰開市報4.5元，升31.58%；騰訊開市報476元，跌0.63%。
林日曦辭任毛記（1716）近700萬元股份贈指定員工。開市報1.18元，升14.56%。
新東方（9901）取消業績發布，稱因應監管政策變化。開市報16.38元，跌2.5%。
澳門7月賭收升5.28倍，仍遜市場預期。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報12.4元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報9.38元，跌0.21%；澳博控股（0880）開市報7.01元，升0.14%；永利澳門（1128）開市報10.06元，升0.7%；銀河娛樂（0027）開市報52.7元，無升跌；金沙中國（1928）開市報26.45元，跌0.38%。
新城發展（1030）擬分拆長三角商業物業信託到新交所上市。開市報6.01元，升3.8%。
金地商置（0535）發盈警，料半年純利跌逾3成 介乎10.3至11億元。見52周低0.81元，開市報0.81元，跌3.57%。
希慎（0014）發盈喜，料上半年扭虧賺不少於5億。無成交，報30.6元。
周生生（0116）料中期多賺最多1.55倍。開市報13.4元，升3.08%。
中國神華（1088）發盈喜，料上半年純利升30%。開市報13.4元，升3.08%。
巨濤海洋石油（3303）發盈喜，上半年純利料增2至3倍。開市報0.99元，升6.45%。
瑞安房地產（0272）發盈喜，料中期虧轉盈 賺10億人幣。無成交，報1.24元。
破頂股表現
破頂股包括，世紀睿科（1450）創52周高，見0.86元，開市報0.86元，升7.5%；中興通訊（0763）創52周高，見28.1元，開市報28.1元，升1.44%。
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