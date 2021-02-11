港股ADR跌7點 夜期低水105點 美期亞股向上 匯控、恒生等業績
文章日期：2021年8月2日 08:47
美股向下，港股ADR跌7點或0.03%，報25953點，即月恒指夜期跌41點，低水105點，報25856點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.69%，折合報475.72元；阿里巴巴（9988）升0.35%，折合報189.66元；美團（3690）跌0.09%，折合報214.81元；匯控（0005）跌0.44%，折合報42.86元；建行（0939）跌0.25%，折合報5.41元。
道期現升0.39%；標期現升0.41%；納期現升0.32%。日股現升1.18%，韓股現升0.28%，澳股現升0.99%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業，包括，匯控（0005）、恒生（0011）、中電（0002）、信義光能（0968）、信義玻璃（0868）、信義能源（3868）、利福（1212）、利福中國（2136）等。
小鵬汽車（9868）7月交付按年增長228%。
JS環球生活（1691）發盈喜，多賺至少93%。
中國恒大（3333）再沽恒騰（0136）向騰訊（0700）等售股套現32.5億元。
林日曦辭任毛記（1716）近700萬元股份贈指定員工。
新東方（9901）取消業績發布，稱因應監管政策變化。
澳門7月賭收升5.28倍，仍遜市場預期。
新城發展（1030）擬分拆長三角商業物業信託到新交所上市。
金地商置（0535）發盈警，料半年純利跌逾3成 介乎10.3至11億元。
希慎（0014）發盈喜，料上半年扭虧賺不少於5億。
周生生（0116）料中期多賺最多1.55倍。
中國神華 （1088）發盈喜，料上半年純利升30%。
巨濤海洋石油 （3303）發盈喜，上半年純利料增2至3倍。
瑞安房地產（0272）發盈喜，料中期虧轉盈 賺10億人幣。
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