據公告，林日曦解釋是以投放更多時間處理其個人事務為由辭任執董，並不再於集團任何成員公司擔任任何職務，自同日起生效。

林日曦在個人fb專頁上亦宣布辭職決定，提到原因時稱「不是患上絕症、不是打算移民、沒有反目成仇、沒有威逼利誘、沒有內部權鬥、沒有外人收購」，強調是出於「怕悶、想有新轉變」。

售股方面，阿Bu及陳強則需遵守買賣協議條款及條件，於交易完成日期後六個月內，阿Bu及陳強將各自促使Blackpaper BVI向林日曦指定的集團若干長期服務僱員轉讓Blackpaper BVI持有的公司6,750,000股普通股或已發行股本的2.5%，惟各選定僱員須同意向阿Bu、陳強及Blackpaper BVI作出承諾，包括除非獲得阿Bu、陳強及Blackpaper BVI的事先書面同意，否則各選定僱員不得向彼等轉讓有關數目的獎勵股份，禁售期為五年。

各選定僱員亦應就集團向各成員公司的所有事宜與阿Bu、陳強及Blackpaper BVI一致行動，並訂立為記錄有關事宜或使有關安排生效所需的有關文件。

同時，是次阿Bu及陳強需向林日曦同意及承諾，五年內阿Bu及陳強各自不得出售其持有的Blackpaper BVI全部或任何權益，並須促使Blackpaper BVI不得向任何其他第三方出售全部或任何不可轉讓股份，致使不可轉讓股份佔公司股權少於65%。

在是次交易完成後，阿Bu及陳強將共同持有毛記葵涌的67.5%權益，林日曦則不再持股。