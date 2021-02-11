第一批獲發消費券的市民，將會在10月1日收到第二張的消費券。第二批收消費券的市民，在7月18日至本月14日遞交的電子登記；或所有書面登記，則會在9月1日收到第一張、2000元的消費券，並同樣在兩個月後、即11月1日，收到第二張消費券。

他指，過去幾個月，四家儲值支付平台合共已新增了超過120萬個消費者的帳戶，並增加了逾2.8 萬個接受電子支付的商戶。雖然有些評論認為，消費券計劃在推動電子支付的效應只屬短暫，但現實是幾家儲值支付工具營運商之間的互相競爭，已令小商戶須繳付的交易費用有所下調，相信這趨勢將會持續，長遠有利本港電子支付平台發展。

此外，市場發展趨勢的配合，更讓市民對這些產品的興趣大增。就以剛於上周五截止認購的銀色債券為例，有約26萬人認購，較去年增加九成；認購金額約680億元，較去年多近六成，超額認購近兩倍。基於認購反應熱烈，決定將發行額調高至300億元，配售結果會在本周五公布。今年較早時推出的通脹掛鈎債券(iBond)，同樣獲得大幅超額認購，以至未來計劃繼續發行的綠色債券，即使以機構投資者為對象、以基建及工程項目為依據的產品，也研究增設零售部份，希望讓廣大市民也能參與其中。以上的一系列產品或項目，都貫徹同一目標：在推行政策或措施時，要讓大眾受惠，有參與感，亦有獲得感。