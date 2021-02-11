嚿年科技股大牛市，Cathie Wood旗下嘅旗艦創新科技ETF（ARKK）升咗1.53倍跑贏大市，帶挈唔少散戶賺錢，網民仲認埋佢做契媽。不過今年3月唔少Ark持倉嘅科技股跌咗幾成，之後Ark揸咗維珍銀河（美：SPEC）兩個月後清倉，但沽清維珍銀河後反手升番1倍，高買低沽嘅交易俾網民笑佢只能做「牛市股神」。

基金管理人由Tuttle Capital行政總裁 Matt Tuttle出任，佢回覆彭博查詢時話，ARKK已經等於一籃子無盈利能力嘅科技股，佢哋覺得投資者應該有沽空佢嘅工具。如果唔係機構投資者，都無咩方法沽空股票或ETF，或者好難搵到人借貨俾佢哋沽空。ARK就無回應彭博嘅查詢。

可以預期，如果呢隻ETF多人用嘅話，ARKK會比而家更波動。睇番Tuttle，佢哋都有唔少得意嘅ETF，例如追蹤通過SPAC（特殊目的合併公司）上市的ETF（美：DSPC）同佢嘅反向ETF（美：SOGU），捕捉市場害怕錯失買入心理的ETF（美：FOMO），仲有幫助對沖低發生機率嘅長尾風險ETF（FATT）。